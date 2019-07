Asuminen

Lukijat vinkkaavat: 12 helppoa tapaa viilentää oloa viikonlopun tuskastuttavan helteen aikana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso pääkuvan paikalla olevalta videolta vinkit asunnon viilentämiseen!

Tintin vinkki

”Asuin ennen Turkissa ja tein aina näin”

”Sopivan kostea”





Suihku ja kylmägeeli

Jo hiusten kastelu auttaa

Reinon vinkki

Alumiinifolio avuksi

Kevyt kastelu ja tuulettimen ilmavirta

Valkoiset pimennysverhot





Avaruuslakana

Ilmapatja

Kokeile kuumaa suihkua