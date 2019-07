Mökkivierailua edeltävä anopin ehdotus sai suivaantumaan, toiset kestitsivät kutsumattomia vieraita 24 tuntia – lukijat avautuvat ”mökkilokkeilusta”

Asuminen

Mökkivierailua edeltävä anopin ehdotus sai suivaantumaan, toiset kestitsivät kutsumattomia vieraita 24 tuntia

Aina tuliaisia

Kohteliaisuus kunniaan

”Käytä pelisilmää”

”Korppupussi olisi hyvä pitää aina jemmassa”





”Huoh”

”Vieraista pidetään huoli”

”Meni 24 tuntia täysihoitolaa pyörittäen”

Veljen huomautusta seurasi jäynä

Reippaasti tuomisia – ei silti tarjottavaa





Epäreilu jako

Anopin ehdotuksesta

Kiittämättömät vieraat

Kotimatkan varrella sijaitseva sukulaisten järvimökki houkuttelee ymmärrettävästi pysähtymään, mutta kehtaako itseään kutsua kylään, ja pitäisikö isäntäväelle viedä tuliaisia?Kerroimme aikaisemmin perheestä, joka sai sukulaisiltaan haukut mökkilokkeilusta eli saapumisesta mökille ilman tuomisia.– Miehen sisko soitti ja kerroin, että me mennään heidän mökin ohi ajaessamme pohjoiseen. Ei olla nähty puoleen vuoteen, niin sanoin, että voimme poiketa kahvilla, jos teille sopii. No sopi se silloin, juotiin kahvit ja syötiin pullat. Lapset kävi uimassa ja söivät makkara. Perästäpäin kuitenkin kuului, että seuraavan kerran kun tulemme, voisimme tuoda omat tarpeet tullessamme.Perheen kertomus herätti runsaasti keskustelua myös Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa. Lukijat ottivat kantaa tuliaisiin sekä puolesta että vastaan. Moni muistuttaa, että tuliaisia tulisi aina tuoda. Osa taas on sitä mieltä, että kaapista tulee löytyä aina pullapitko yllätysvieraita varten. Osalla lukijoista on myös omia kokemuksia mökkilokkeilusta.Kokosimme yhteen lukijoiden kertomuksia.– Mitäpä jos asettuisit toisen asemaan. Ajattelisit, että se mökki on kaukana kaupasta ja itse olet yllättämässä isäntäväen. Eihän sillä isäntäväellä voi silloin olla tarjottavaa, eihän? Eiväthän he ole mitään ajatuksenlukijoita? Etkä kai sinäkään osta joka viikko ”varan vuoksi” ylimääräisiä pullia homehtumaan? Silloin voisit pysähtyä matkan varrella kaupassa ja viedä mukanasi kahvileivät (ruuat) niin itsellesi kuin isäntäväellekin.– Jos ystäväni kutsuvat minut kahville luokseen, vien joskus jonkin lelun lapsille tai keksipaketin vaikka ystävillä on pöytä laitettu valmiiksi. Jos menen vierailulle hetken mielijohteesta, ainakin ilmoitan tulostani ja kysyn voinko tuoda kaupasta jotain purtavaa. Synttärikahvitteluillekin vien jotain pientä.– Kesämökille tultaessa tulee ymmärtää, että sinne ei viedä viikonlopuksi yhtään ylimääräistä. Näin ollen siellä tarjottu makkara on haettava seuraavaksi päiväksi useamman kymmenen kilometrin päästä, vaikka kuinka itse tarjoaisivat. Ajele siinä kauppaan, käy kaupassa ja aja takaisin yhteensä yli kaksi tuntia, tai lähde viimeisenä päivänä aamusta pois ja huoltoasemalounaalle, kun vieraat söivät vain vähän. Ilman vieraita olisi voinut olla pitkälle iltapäivään. Tämän vuoksi mökkivieraille mentäessä tulee käyttää pelisilmää ja viedä jotain pientä purtavaa.– Taitaa olla nuukuus huipussaan tänä päivänä Suomessa. Toki ei nuo pullat maksa, jos emäntä leipoo itse. Korppupussi oli hyvä pitää aina jemmassa, niin saisi tarjoilla kahvin kanssa. Kai sinne mökille mennessään pitäisi viedä viikon ruuat, jos käy kahvilla, niin emäntä olisi huuli pyöreänä pitemmän aikaa, ja kutsuisi ensi viikollakin taas kylään.– Kyllä sisarusten kanssa olisi hyvä olla sellaisissa väleissä, että kehtaa siinä puhelimessa mainita, ettei erityisiä tarjottavia ole, tuokaa mukana jos haluatte. Etukäteen kysymättä en mene mihinkään, ja usein pyrin siinä sopiessa kysymään, josko jotain sopii tuoda tullessaan. Huoh.– Meidän suvussa on itsestään selvää, että vieraista pidetään huoli. Suorastaan loukkaavaa tulla käymään omin eväin. Stressaava ajatus, että aina pitäisi viedä jotain. Missä aito ystävällisyys ja vieraanvaraisuus? Ei kiitos pakkoviemisille.– Mökille pöllähti lapsuuden tuttu seuralaisineen ”matkan varrella kun oltiin”. Ruokaa oltiin heti kyselemässä, saunaan haluttiin virvokkeiden kera ja yöksi jäivät. Ei lakanoita, omia pyyhkeitä tai muuta mukana. Meni 24 tuntia täysihoitolaa pyörittäen. Joo, ei oltu kutsuttu...– Kerran pääsi veli sanomaan, kun mentiin mökille kylään ja ei viety mennessä mitään. Toisten ei ole ollut huomauttamista. Aina runsaat tuliaiset mukana. Yhden kerran tehtiin jäynä, vietiin ihan älyttömät sapuskat ja juomat, niin että ei meinannut mahtua edes kylmään. Eikä siinä kaikki, vaan moikattiin viiden minuutin päästä, että meidän pitää nyt lähteä, mutta nauttikaa antimista. Soitti perään, että mitä näillä tuomisilla teen, niin totesin vain, että syö ja pyydä vaikka naapuri auttamaan. Ymmärsi yskän siitä, mitä joskus oli sanonut tuomisesta.– Kutsuttiin mökille, kysyin mitä tuon tullessani, sanottiin, että riittää kun tuot itsesi. Vein silti kahvia, viinereitä ja pullon hyvää punaviiniä. Ei kuulema olisi tarvinnut. Ei niin olisikaan. En saanut kahvia, en viineriä, punaviinistä puhumattakaan. Lasillisen raikasta lähdevettä sain, kun janooni pyysin. Mökki ja lähitienoo minulle esiteltiin ja annettiin ymmärtää, että mihinkähän aikaan olisin kotona, jos heti lähtisin. Että sellainen vierailu.– Vietimme sisarusten kanssa viikonlopun vuokramökillä. Veli oli sitä mieltä, että jokainen maksaa 1/3 sekä ruuista että mökistä. Siskolla 5-henkinen perhe ja veljellä 4-henkinen, minä yksin. Että menikö mielestänne oikein kustannusten jako? Velihän veti herneet syvälle nenään, kun ilmoitin, etten muuten maksa 1/3, ja miten kehtaankin vihjata maksavani hänen lastensa ruokia. Minulla vielä terveydellisiä ruokarajoitteita, niin vein puolet ruuistani mukanani.– Aikoinaan anoppi sanoi, kun olimme heidän mökilleen menossa viikonloppua viettämään, että heillä on tapana tasata ruokalasku sitten lopuksi. Meillä lapset oli silloin leikki-ikäisiä, pieniruokaisia ja ruokarajoitteisia. Aina ennenkin olimme vieneet ruokaa mukanamme reilusti. Nyt suivaannuin moisesta ja vein sellaiset tuliaiset ja ruokamäärän (kalaa, kunnon pihvit ja vaikka mitä he eivät itse raaskineet ostaa) ja ruokalaskun tasauksesta hän ei puhunut enää mitään. Meidän suvussa tapana on, että vanhempieni luo kylään mennessä ei ruokalaskuista puhuttu mitään, vaan söimme mitä tarjolla oli ja kaupasta haimme lisää.– Itselle oli järkytys, kun veljeni tuli uuden naisystävän kanssa kylään – kutsutusti kylläkin. Ensimmäisenä haukkuivat hyttysmyrkyt ja suihkuttivat pullot itseensä, vaikka ei ollut edes hyttysiä. Seuraavaksi kantoivat aurinkotuolit laiturille ja painuivat ottamaan aurinkoa. Ei puhettakaan, että olisivat tarjoutuneet auttamaan ruuanlaitossa tai pöydän kattamisessa. Naiselle kasslerpihvit ja uudet perunat salaatin kera eivät oikein maistuneet, ja kompostoiva ulkohuussikin oli vähintään kauhistus. No eivät ole kahdeksaan vuoteen uutta kutsua saaneet.Kyllä minä nyt odotin, että edes seura kelpaisi kun tullaan käymään, eikä tulla lomaileen täyshoitoon. Paljon käy kesävieraita, usein yhdessä syömisiä ja juomisia ostetaan, yhdessä kokkaillaan ja vietetään aikaa. Valitsen itse ketä mökille kutsun.