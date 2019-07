Asuminen

Lakanakikka, uimahousujen pikakuivaus ja sukkahousutuuletin – Niksi-Pirkan 13 täydellistä oivallusta helteille

1. Vilpoinen lakanakikka

2. ”Kylmäalusta” ruoalle

3. Fiksua pakastimen sulatusta

4. Kaunis ötökkäverkko oveen

5. Viilennystä iholle





6. Jääkylmää vettä mukaan koko päiväksi

7. Lapsille iloa – kasveille vettä

8. Nopea uikkarikuivaus





9. Sukkahousut avuksi viilennykseen

10. Freesit sapuskat kaupasta

11. Jääkaapin huurtuvat lasihyllyt

12. Kylmägeeli

13. Vältä hikiläikät

Kun helteet käyvät tukalaksi, ovat kaikki kikat tervetulleita!Vinkkejä kaivatessaan moni kääntyy Niksi-Pirkan puoleen, ja niin on tehty jo vuosikymmeniä. Niksi-Pirkka täyttää tänä vuonna 45 vuotta. K-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että suomalaiset ovat ehdottaneet Pirkka-lehden Niksi-Pirkka-palstalle vuodesta 1974 lähtien yli 100 000 niksiä.Kokosimme juhlavuoden kunniaksi yhteen 13 Niksi-Pirkan kesähelteille tarkoitettua niksiä. Joukossa on sekä klassikoita että uudempia oivalluksia. Testaa itse toimivuus!– Jos helleyönä on liian kuuma nukkua, kastele pussilakana kylmällä vedellä ja laita se peitoksi.– Laita paksu muovinen leikkuulauta pakkaseen ja anna jäähtyä kunnolla. Näinä hellepäivinä on turvallisempaa käsitellä ruoka-aineita ”kylmäalustalla”.– Tukalalla helteellä on ekologista yhdistää pakastimen sulatus ja asunnon viilennys asettamalla tuuletin avoimen pakastimeen eteen ja jättämällä pakastimen hyllyille asetetut uunipellit täyttämättä ennen operaatiota lämpimällä vedellä.– Mökin oveen voi tehdä oven kokoisen ötökkäverkon ohuesta rimasta ja kiinnittää siihen vanhan pitsiverhon nitojalla tai nastoilla kiinni. Näin voi tuulettaa hellepäivinä.– Säilytä kosteuspyyhkeitä kesäisin jääkaapissa niin saat loistavan virkistäjän hikisiin hellepäiviin.– Kun vietät hellepäivän rannalla, laita vesipullosi edellisenä iltana pakastimeen ja ota lähtiessäsi mukaan. Vesi sulaa hiljalleen päivän aikana, ja näin saat nauttia jääkylmästä vedestä koko päivän.Hellesäällä anna lasten nauttia päivästä vesileikeistä lasten uima-altaassa – illalla voit kastella vedellä puutarhasi kasvit.– Jos haluat kuivata uimahousut nopeasti, kuivaa ne siten, että ne ovat jalassasi ja laita pyyhe vyötän ympärille mahdollisimman kireälle, ja mene kyykkyyn. Pysy siinä 10 sekuntia, niin uimahousut ovat lähes kuivat.– Kesä on kuuma, sisälämpötilat hipovat pilviä. Normaali propellituuletin ei viilennä ilmaa, eikä saatavilla ole ilmastointilaitetta. Ota sukkahousut ja laita molempiin lahkeisiin kylmäkallet. Aseta sukkahousut kylmäkalleineen tuulettimen taakse solmimalla sukkahousut kiinni tuulettimeen. Ilma on heti viileämpää. Vaihda sulaneet kylmäkallet jäisiin.– Sujauta kesällä pakastimeen jäädytetty 0,5 litran vesipullo muovikassiin ja siitä kauppakassiisi. Näin kaupasta ostetut ruokatavarat ja pakastetuotteet pysyvät kylminä ja freeseinä kotiin asti. Toimii hyvin!– Kesähelteellä jääkaapin ovea avattaessa sen lasihyllyt tuppaavat huurtumaan. Repäise arkki talouspaperia, ryttää palloksi ja laita hyllylle. Paperi imee kosteuden ja huurre katoaa. Vaihda tarvittaessa uusi paperipallo.Levitä ohut kerros kylmägeeliä illalla ennen nukkumaanmenoa käsivarsiin, jalkoihin ja mahaan. Saat ihanan viilennyksen kesähelteilläkin nukkumaan mennessäsi. Voit käyttää tätä keinoa päivälläkin, jos kuumuus käy voimillesi.Liimaa pikkuhousunsuojat kainaloihin paidan sisäpuolelle. Suoja estää ikävien hikiläikkien syntymisen kesähelteillä, eikä kukaan huomaa mitään.