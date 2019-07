Asuminen

Tässä ovat asuntomessujen kauneimmat keittiöt – tämän hetken kuumin keittiötrendi on selvä

1. Tumma keittiö





2. Saareke









3. Valkoinen keittiö









4. Tiilikaakelit









5. Isot ikkunat









Koska keittiö on usein asunnon käytetyin tila, siitä halutaan tehdä mieleinen ja toimiva. Tämä on nähtävillä myös Kouvolan asuntomessuilla, sillä messukohteissa on esillä toinen toistaan kauniimpia keittiöitä.Vaikka messukeittiöissä on nähtävissä myös persoonallisia yksityiskohtia, on suosituin suuntaus selvä: messukeittiöt ovat kokonaisuudessaan tyylikkäitä avokeittiöitä, joissa toimivat ratkaisut on otettu huomioon. Avokeittiöt ovat erityisen toimivia, sillä ne yhdistyvät saumattomasti ruokailu- ja oleskelutiloihin.Kokosimme yhteen asuntomessujen viisi ihaninta avokeittiötä.Mustat ja tummanharmaat keittiöt ovat edelleen trendikkäitä ja useiden kotien valinta. Kokonaisuus on arvokkaan näköinen.Saarekkeita löytyy jälleen tänä vuonna lähes jokaisesta messukohteesta. Vaalea puu ja marmori ovat erityisen toimiva ja trendikäs yhdistelmä.Valkoinen keittiö on vahva kilpailija kokomustalle keittiölle. Valkoinen ja puu ovat klassinen ja perinteinen yhdistelmä.Tiili luo muuten mustaan keittiöön kodikkuutta ja lämpöä. Trendikäs tiili korvaakin monessa kodissa perinteiset kaakelit.Nyt kokataan luonnonvalossa! Isot ja leveät ikkunat tuovat keittiöön valoa ja tilan tuntua.