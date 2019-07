Moni sortuu kodin ulkopintojen huollossa virheeseen, jota asiantuntija kutsuu ”vihoviimeiseksi vaihtoehdoksi” – näin homepilkut kuuluu hoitaa

Asuminen

Moni sortuu kodin ulkopintojen huollossa virheeseen, jota asiantuntija kutsuu ”vihoviimeiseksi vaihtoehdoksi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muista hellävaraisuus ja huolellisuus

Älä heitä tekstiilejä turhaan roskiin