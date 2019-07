Asuminen

No nyt on hulppeaa! 6 asuntomessujen ihaninta saunaa

1. Valkoinen sauna





2. Tyynyt ja tekokasvit tuovat viihtyisyyttä





3. Lasiset pinnat





4. Näyttävät yksityiskohdat





5. Mustan ja vaalean yhdistäminen





6. Klassinen tyyli toimii aina





Kuten kaikki tiedämme, suomalaiset rakastavat saunomista. Ei siis ihme, että myös saunamakuja riittää. Osa suosii perinteistä vaaleaa saunaa, osa taas tummanpuhuvaa.Kouvolan asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä ja messualueella on esille saunoja jokaiseen makuun. Kävimme tutustumassa messukotien saunaosastoihin ja kuumimpiin trendeihin.Tämän hetken trendisaunoissa yhdistyvät sekä perinteikkyys että ylellisyys. Lauteet ja seinät ovat nyt eri väriset, seinät taas lasiset. Modernien lasiseinien ja -ikkunoiden ansiosta sauna sulautuu kylpyhuoneeseen. Useiden trendisaunojen tunnelma on nyt kylpylämäinen!Listasimme 6 kaunista saunaa, joissa kelpaa nauttia löylyistä.Puunsävyisille ja mustille saunoille kilpailijaksi on noussut valkoinen sauna. Kokovalkoiset lauteet sopivat erityisesti sävyltään muuten tummaan kylpyhuoneeseen. Kokonaisuus henkii luksusta!Kuka sanoi, ettei saunaa voisi sisustaa kodikkaaksi? Vaikka useat messusaunat ovat tyyliltään pelkistettyjä, on esillä myös tekstiileillä ja tyynyillä somistettuja saunoja. Lasisen saunan ulkopuolella oleva tekopalmukasvi piristää kylppärin tunnelmaa. Tässä saunassa on spa-henkisyyttä!Tämän hetken ykköstrendi ei jää epäselväksi messusaunoja kiertäessä. Lasiset seinät ja ovet ovat sekä trendikkäitä että tyylikkäitä. Moderni kokonaisuus on vaaleiden sävyjen ja lasipintojen käytön ansiosta valoisa ja tilavan tuntuinen.Perinteiseen saunaan saa näyttävyyttä yksityiskohtien avulla. Harmaa kiviseinäelementti on persoonallinen ja sopii samalla matalan kiukaan tyyliin.Muutama vuosi sitten suosituiksi tulleet mustat saunat ovat tulleet suomalaisiin koteihin jäädäkseen. Tosin kaksiväriset saunat vaikuttavat nyt syrjäyttäneet kokomustat saunat. Kaksivärisyys, erityisesti vaalean ja mustan yhdistäminen, on nyt in!Huomaa myös, ettei tyylikkään saunakiulun tarvitse olla perinteinen.Messukotien saunoista suuri osa on jälleen tänä vuonna skandinaavisen tyylikkäitä ja perinteisen vaaleita. Perinteinen tyyli on vuodesta toiseen myös varsin mainio valinta.