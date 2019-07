Asuminen

Reijan mökki koki upean muodonmuutoksen – näin suuri vaikutus jo pelkällä maalaamisella on

Katso artikkelin yläpuolelta video Reijan mökin muutoksesta!

Maalia ja kierrätettyjä huonekaluja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Raikkaampi ilme hetkessä







Noin 2000 euron budjetti