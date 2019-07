Tässä ovat asuntomessujen pienimmät kodit – 65 neliön omakotitalossa ja minirivarissa tila on hyödynnetty tehokkaasti

Asuminen

Tässä ovat asuntomessujen pienimmät kodit – 65 neliön omakotitalossa ja minirivarissa tila on hyödynnetty teho

Pienomakotitalo kuljetetaan valmiiksi kalustettuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





























”Pienissä neliöissä on kaikki mitä yksi ihminen tarvitsee”





















Olemme aikaisemmin kertoneet lukuisista ihanista pienistä kodeista, jotka todistavat kerta toisensa jälkeen, että myös ahtaampi asuminen voi olla viihtyisää ja käytännöllistä.Yksiöt ja pientalot houkuttelevat erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta ne ovat suosittuja myös muualla Suomessa.Pieniä koteja on esillä parhaillaan käynnissä olevilla Kouvolan asuntomessuilla, jossa pääsimme tutustumaan messujen pienimpään rivitaloasuntoon ja pienimpään ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuun pienomakotitaloon.BVG-minitalo on 65 neliön pienomakotitalo. Kaksio saunalla ja avokeittiöllä on suunniteltu kahdelle henkilölle.Minitalo on varsin näppärä, sillä kahdesta moduulista koostuva pienomakotitalo kuljetetaan valmiiksi kalustettua kohteeseen.Työmaa-aika on vain muutaman päivän, jonka jälkeen talo on asuttava. Talo maksaa kalustettuna ja kuljetettuna Helsinkiin 219 000 euroa.Minitalon prioriteettina kerrotaan olevan hiilijalanjäljen vähentäminen, terveellisyys sekä monipuolisuus.Talon lämmönlähteitä ovat infrapunalämmitys, lämminvesivaraaja ja takka. Talon erikoisuuksia ovat integroitu kiuas etäohjauksella. Valot ovat ohjattavissa puhelimella ja äänikomennolla.Minitalon sisustus suosii valkoista ja mustaa. Puinen lattia tuo ilmeeseen lämpöä ja kotoisuutta. Arkkitehtuurissa on käytetty hyväksi jännittävää muotoilu ja isoja ikkunoita, jotka tuovat taloon tilan tuntua. Mikäli makuhuoneen iso ikkuna kuitenkin ahdistaa, saa sen pimennettyä sähkökäyttöisillä rullaverhoilla.Mikäli asunnon ostaminen ei ole vielä ajankohtaista, mutta pienessä asunnossa asuminen kiinnostaa, on mainio vaihtoehto vuokrayksiö. Myös sellainen on esillä asuntomessuilla.Asuntomessujen kohde Kotikompakti on parvellinen yksiö ja se on suunniteltu opiskelijan kodiksi. Kyseessä on pienrivitaloon kuuluva vuokra-asunto, jonka huoneistoala on 27,5 neliötä. Yksiön vuokra on 522,50 euroa kuukaudessa.Asunto sijaitsee Kouvolan Paja-aukiolla. Paja-aukion rivitalojen kohteilla on käytössään myös kaikille yhteinen saunarakennus.Asunnon mukavuuksia ovat lattialämmitys, koneellinen ilmanvaihto sekä oma lasitettu terassi, joka aukeaa viihtyisälle takapihalle. Tilava terassi ajaa mainiosti ylimääräisen huoneen aseman, joten tilaa riittää neliöistä huolimatta.– Pienissä neliöissä on kaikki mitä yksi ihminen tarvitsee, kohteen tiedossa kerrotaan.Asunnosta tehokkaamman ja avaramman tekee huonekorkeus. Nukkumaparven ansiosta neliöt on mahdollista käyttää sohvaan ja ruokapöytään.