Asuminen

Matot voi pestä näinkin helposti – Hennan vinkillä voit unohtaa raskaan työvaiheen kokonaan

Pese matto ulkona näin:

Imuroi matto. Täytä pesupaikka, esimerkiksi iso palju, vedellä ja lisää sinne pesuainetta. Älä siis levitä pesuainetta suoraan matolle, sillä mattoon levitettyä pesuainetta saa huuhdella pois pitkään. Upota matto hetkeksi, noin 10–15 minuutiksi pesuveteen. Jos matto ei ole kovin likainen, pelkkä huuhtelu esimerkiksi pihaletkulla riittää. Juuriharjaa ei siis tarvita, se kuluttaa mattoa turhaan. Imuroitu matto puhdistuu ilman juuriharjaakin. Jos kuitenkin haluat käyttää harjaa, valitse ergonominen, selkää säästävä varrellinen harja. Paras hetki kuivata matto on hieman tuulinen mutta lämmin sää. Mitä nopeammin matto kuivuu, sen epätodennäköisemmin siihen tarttuu tunkkainen haju. Älä kuitenkaan jätä mattoa suoraan auringonpaisteeseen, ettei se haalistu.





Mikä pesuaine on paras?