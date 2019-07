Asuminen

Tarja keksi, miten Marimekko-kassilla voi sisustaa kekseliäästi – katso kuva näppärästä kikasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kassi koristaa kierrätystuolia





https://www.menaiset.fi/blogit/adventurista/marimekko-kassi-saa-yllattavaa-huomiota-reissussa-tarjottu-jopa-30-euroa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/raisa-oli-jo-luopumassa-vanhasta-keinutuolistaan-sitten-teki-sille-hauskan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/jennylla-23-ei-ole-kotonaan-lainkaan-sohvaa-kertoo-nyt-miten-siita?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/vuokralla-asuva-tiia-kyllastyi-valkoiseen-tiskikoneeseensa-uusi-varikas?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article