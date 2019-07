Asuminen

Haiseeko pyykkisi ummehtuneelta vielä pesun jälkeen? Simppeli kikka tekee pesukoneesta putipuhtaan

Näin puhdistat pyykinpesukoneen

Annostele 100 gramman sitruunahappopussi pyykinpesukoneesi pesuainelokeroon.

Pistä tyhjä kone pyörimään ilman esipesua 90 asteen ohjelmalla.

Pese heti perään toinen tyhjä koneellinen. Käytä pesuaineena tavallista pyykinpesuainetta.

Avaa koneen luukku ja anna laitteen kuivua. Sen jälkeen pääset taas nauttimaan raikkaista pyykeistä.

Todellinen ihmeaine

