Asuminen

Lado saunan kivet uudelleen ja 3 muuta asiaa, jotka kannattaa muistaa mökillä kesän aikana

Väite: Saunan kivet kannattaa latoa uudelleen kiukaaseen muutaman kerran vuodessa.





Väite: Vanhat laitteet ovat sähkösyöppöjä. Mökille viedään usein vanhaa elektroniikkaa, kuten radioita ja televisioita.





Väite: Kosteita ulkokalusteita pitäisi kuivatella sisätiloissa





Väite: Kun lähdet mökiltä, sähköt on hyvä napsauttaa pois pääkytkimestä.