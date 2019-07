”Säännöt ja vieraat sanelee äitipuoli ja niitä on vaikea selittää lapsille” – lukijat kertovat, miten heillä kyläillään

Asuminen

”Säännöt ja vieraat sanelee äitipuoli ja niitä on vaikea selittää lapsille” – lukijat kertovat, miten heillä k

Näin lukijat kommentoivat: vieraita saisi käydä useamminkin





”Joskus olisi seura paikallaan”

Vieraita ei käy, äitipuolen tahdosta

Viimeksi kolme vuotta sitten

”Silloin on helppo inhota”





”Olkaa kiitollisia, jos joku käy”

Tätäkin mieltä lukijat olivat: kyläilijöitä käy

”Kotona avoimet ovet”