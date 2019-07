Asuminen

5 vinkkiä: Näin käytät jääkaappia kesällä – osaatko sijoittaa ruoat oikein?





5 vinkkiä jääkaapin ja kylmälaitteiden käyttöön:

Pidä huoli, että jääkappisi on tarpeeksi viileälle säädetty. Eviran http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxmDVppbhVzFoYHdeMNV9070xvOlf%2FNdDQ0wXj6aidRhm0YRoQKH25AEhMyylbu6Agl45fQKM0JyapCubU9I9a5h26o7wsx8VT5oceMWRHJGGTa8ve7kwToiF563WwzgzcU%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.ruokavirasto.fi%2Fhenkiloasiakkaat%2Ftietoa-elintarvikkeista%2Fkasittely-ja-sailyttaminen%2Flampotila%2F&I=20190629080053.000000e7a0f4%40mail6-114-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMTVkZTY3YjA1ZjM5NTQ1MjYyMmVkZTs%3D&S=zdARQKvZtdMtWOH8Q-u9LaMp1l0BrVidi-uhGgMltqI ohjeistuksen mukaan 2-6 astetta on oiva lämpötila. Älä avaa ovea turhaan, sillä joka kerta kun ovi avataan, jääkaapin ja ruokien lämpötila nousee. Jos pakkaat jääkaapin täyteen ruokaa, on erityisen tärkeää laskea jääkaapin lämpötilaa, jotta kaikki elintarvikkeet varmasti viilenevät tarpeeksi. Hanki kylmälaukku, joka kykenee jäähdyttämään itsensä. Kylmälaukku kannattaa esiviilentää verkkovirrassa ennen reissuun lähtemistä. Mikäli kyseessä on tavallinen kylmälaukku, koita pitää se mahdollisimman täytenä. Tällöin se pysyy pidempää kylmänä. Hanki myös riittävä määrä laadukkaita kylmävaraajia. Kylmälaitteiden toimivuus on myös syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin, koska kuuma ilma pistää vanhat laitteet koetukselle. Uuteen vaihtaminen kannattaa tehdä ennen kuin vanha hajoaa. Useissa uusissa laitteissa on LED-näyttö, joka kertoo suoraan jääkaapin lämpötilan. Näin jääkaappiin ei tarvitse jättää yöksi lämpömittaria.