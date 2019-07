Asuminen

Kesämökkiläiset kuulivat yllätysvieraiden ehkä olevan tulossa – karkasivat ja piiloutuivat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ollaan kuin kotona aamuun asti

Karkasimme mökiltä

Nuoret suivaantuivat vastauksesta

”Ei meinannut petipaikat riittää”

Yllätysvieraat eivät lähteneet ennen ruokaa





Yllätysvieraista myös nautitaan

Mitä enemmän väkeä, sen mukavampaa

Ennen ei purnattu

Suomi, yksinäisten ihmisten maa

Emäntä haukkui maantiekiertäjiksi