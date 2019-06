Asuminen

Rötiskömökki kukkulalla muuttui paratiisiksi ja perheen yhteiseksi lomapaikaksi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Me rakastuimme siihen. Kukaan meistä ei epäröinyt, että kaupanteko ei olisi ollut oikea ratkaisu.









Hän oli kauhuissaan ja sanoi, että ainoastaan kaupunkilaiset ostavat jotain vanhaa, kun he voisivat samalla hinnalla hankkia jotain täysin uutta ja toimivaa.





Hiljaisuus on iltaisin korviahuumaavaa. Tumma tähtitaivas kuuluu vain ja ainoastaan meille.