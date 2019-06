Asuminen

Nämä 9 haitallista kasvia pitää kitkeä pois, jos löydät niitä kotipihaltasi – eivät kuulu Suomen luontoon

Kotipiha





Komealupiini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Tattaret: tarhatatar, japanintatar ja sahalinintatar





Kurtturuusu

Tienvarret, järvet jne.





Alaskanlupiini





Hamppuvillakko





Lännenpalsami

Mökkiranta





Kanadanvesirutto

Voiko maanomistaja saada sakkoja?