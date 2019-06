”Kun auto täynnä kumminkaimoja ja serkkuja ajaa pihaan, vitsit ovat vähissä” – mökkeilijä sai tarpeekseen yllätysvieraista

Asuminen

”Kun auto täynnä kumminkaimoja ja serkkuja ajaa pihaan, vitsit ovat vähissä” – mökkeilijä sai tarpeekseen yllä

”Olen myynyt mökkini sen jälkeen”

”Kuulimme kuinka perämoottori käynnistyi”





”Ei-toivotut vieraat saa pysymään poissa”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emmi keksi keinon häätää kutsumattomat vieraat

”Musiikki pauhaa aamusta iltaan”

”Mikään ei synnyttämääni vaivaa korvaa”





Vieraita kiusaa ennemminkin tekemättömyys

Kesä ja mökkeilykausi tuovat mukanaan myös mökkivieraat.Joskus yhteiselo sujuu kuin unelma, mutta toisinaan läheisyys tuo pintaan mutkikkaiden sukulaissuhteiden ongelmat ja ihmisyyden nurjat puolet.Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisia kärhämiä suomalaismökeillä on koettu.– Kun yksi tai kaksi autoa täynnä kumminkaimoja ja serkkuja ajaa pihaan, vitsit ovat vähissä. Olen kokenut tämän yllätyksen, myynyt mökkini sen jälkeen, ja katselen nyt kohti merta virtaavaa jokea parvekkeeltani. Yllätysvieraitten pitäisi ottaa eväät mukaan tai tuomisina ruokaa, nimimerkki Ymmärrystä kirjoittaa.– Serkkuni tuli poikaystäväni kanssa mökilleni. Eivät tuoneet muuta kuin omat grillimakkaransa ja juomansa. Saunan melkein lämmittivät. Sanoin, että menen mieheni kanssa saunaan ja sillä aikaa voitte haravoida grillikatoksen luota ja putsata kuivakäymälän. Kun menimme mieheni kanssa saunaan, kuulimme kuinka perämoottori käynnistyi, kun he kaasuttivat mökiltämme pois, Aino kertoo.– Ei-toivotut vieraat saa pysymään poissa, kun sanotte, että mökillä pitää sitten siivota, tyhjentää ulko-wc ja pestä mattoja. Niin ei-toivotut vieraat pysyvät poissa ja saa itse rauhassa mökkeillä, Aulikki Oksanen kirjoittaa.– Asuntovaunu on paras kesämökki, kun saa vaihtaa paikkaa, eikä tule kutsumattomia vieraita, kun eivät tiedä missä me ollaan. Kutsutut tietävät ja heille keitän mielellään kahvit. Emme ole ns. vakkareita millään alueella vaan vaihtelemme paikkaa, Emmi kertoo.– Asumme rannalla. Viereisellä tontilla on mökki, jota vuokrataan. Kun vuokralaiset saapuvat mökille, he vääntävät soittimissa nupit kaakkoon, niin että koko ranta kuulee, että musiikki pauhaa aamusta yöhön. Sitten keskustelevat toisilleen huutaen yli musiikin. Kyllä siinä rauha ja linnunlaulu on mennyttä meillä naapureilla. Onneksi syksyksi hiljenee.– Kannoin lapsettomana suuret summat sisaruksen mökille. Syyllisyydestä vein aina kauheat määrät ruokaa, yritin auttaa ja osallistua töihin. Silti jäi aina tunne, että mikään ei synnyttämääni vaivaa korvaa. Kuulin jopa puheita, kun saa passata, jne. Mikään ei korvaukseksi tuon mökkitontin ilman hengittämistä riitä, joten viihdyn paremmin yksin. Lasten ilo– Meillä on nytkin ystäviä ja kavereita juhannusta viettämässä. Jokainen on kutsuttu. Mukavia kavereita kaikki, joilla on järki päässä, eli jokainen toi jotain tullessaan, eikä kukaan halua elää kuin hotellissa. Täällä vain on miltei kaikki tehtynä. Näyttää enempi se kiusaavan joitakin, kun ei edes nurmikkoa tarvitse leikata eikä puita pilkkoa. Kaide