Testaa, tiedätkö tarpeeksi rahasta: Jos saat kaikki 11 oikein, olet todellinen taloustalentti!













<section><h2><p>Oletko tarkka taloustalentti vai huoleton huithapeli?</p></h2></section><section><h2><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Taloudenhoitoni on suunnitelmallista ja olen aina perillä menoistani ja tuloistani.</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Syöt joka aamu jogurttia ja granolaa. Ostatko lempijogurttisi 500g purkissa, joka maksaa 1,30 euroa vai kilon purkissa, joka maksaa 2,10 euroa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Pesukoneesi hajoaa, mitä teet?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Ostatko lennot ja hotellit</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Kannattaako sinun säästää rahaa eläkepäiville</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Kun haet asuntolainaa, mitä teet?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Onko 3 prosenttia hyvä korkomarginaali asuntolainalle?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Kumpaan käytät kuukausittain rahaa?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Sijoitatko 100 euroa mieluummin</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: black;">Onko sijoittaminen kannattavampaa suurena könttäsummana vai säännöllisen tasaisesti?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Onko koron korko</span></p></h3></section><section><h2><p>Olet hulda huoleton</p></h2><p><p>Sinulla on vielä matkaa talousguruksi, mutta osaatpahan ainakin ottaa rennosti! Aurinkoloma kuulostaa korvaasi kiinnostavammalta kuin säästäminen, eivätkä tarkat suunnitelmat ole sinun juttusi. No, kerranhan täällä vain eletään!</p></p></section><section><h3><p>Olet pätäkkäpäsmäri</p></h3><p><p>Taloustietämyksesi on vakaalla pohjalla ja peruspilarisi ovat kunnossa, joten vaikka välillä sattuisi hutilyöntejä, sinulla ei ole mitään syytä huoleen. Jatka siis samaa rataa tai syvennä sijoitustaitojasi. Valinta on sinun, sillä kaikkien meistä ei tarvitse olla talousguruja.</p></p></section><section><h3><p>Olet taloustalentti</p></h3><p><p>Olet malliesimerkki sisukkaasta säästäjästä ja sijoittajasta. Sinulla on taloutesi langat tiukasti käsissäsi, joten jatka samaa rataa! Emme ihmettelisi, vaikka viettäisit leppoisia eläkepäiviä Karibian rannalla, mutta muista relata myös ennen sitä.</p></p></section>





