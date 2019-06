Asuminen

Helsingissä myydään siirtolapuutarhamökkiä 97 000 eurolla – 6 pikkumökkiä eri budjeteille

Hintalapussa kuusinumeroinen luku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Marjaniemen siirtolapuutarha, Helsinki, 97 000 euroa









2. Heinolan siirtolapuutarha-alue, Heinola, 79 500 euroa









3. Hämeenlinna, 63 000 euroa









4. Litukan siirtolapuutarha-alue, Tampere, 46 000 euroa









5. Kolmisopen siirtolapuutarha-alue, Kuopio, 20 000 euroa









6. Korealan siirtolapuutarha-alue, Kotka, 12 000 euroa









Ne syntyivät 1900-luvun alussa. Siirtolapuutarhoista ensimmäiset rakennettiin Tampereen Hatanpäähän, sitten Helsingin Ruskeasuolle.Yhteisöllisten kesämajojen uskottiin auttavan kiireistä kaupunkielämää viettäviä, joiden hermoja ja mieltä asuinympäristö ärsytti. Vakaasti uskottiin myös, että siirtolapuutarhan raitis ilma ehkäisee hermotautien lisäksi tuberkuloosia. 1940-luvulla siirtolapuutarhojen viljelypalstojen uskottiin myös helpottavan elintarvikepulaa.Tuberkuloosia ei siirtolapuutarhamökeissä enää ehkäistä, mutta entisajan yhteisöllisyys, viljelypalstat ja rentoutuminen ovat yhä ryhmäpuutarhoissa voimissaan.Siirtolapuutarhoista on tullut niin suosittuja, että etenkin Helsingissä mökkien myyntihinnat voivat kohota korkeiksi.Hintoihin vaikuttavat sijainnin lisäksi mökin ja pihan kunto, mutta pääkaupungissa hintalapussa voi olla jopa kuusinumeroinen luku.Siirtolapuutarhamökin voi toki saada myös edullisesti. Ainakin omaan kesämökkiin verrattuna siirtolapuutarhamökki on usein edullisin valinta kesäpaikaksi.Kokosimme yhteen Oikotie- ja Etuovi-sivustoilla myynnissä olevia siirtolapuutarhoja eri hintaluokista.Helsingin Roihuvuoren itäpuolella sijaitseva Marjaniemen ryhmäpuutarha on ollut alueella jo 1940-luvulta lähtien.Parhaillaan siellä kaupataan mökkiä, jonka hinta on 97 000 euroa.Myynti-ilmoituksessa kerrotaan, että mökkiä on kunnostettu hiljattain. Palstalta löytyy myös oma sauna. Pihamaalla kasvaa kukkia, marjapensaita ja omena- ja marja-aroniapuita. Tontin pinta-ala on 413 neliötä.Heinolan siirtolapuutarha-alueella sijaitsee tämä kesämaja, jonka pyyntihinta on 79 500 euroa. Mökissä on perustilojen lisäksi muun muassa lasitettu terassi ja sauna.Tämä siirtolapuutarhamökki sijaitsee pienen matkan päässä Hämeenlinnan torilta. Tontilla on tilaa kasvatella suosikkejaan, sillä pinta-alaa on 300 neliötä.Siirtolapuutarhamökin pyyntihinta on 63 000 euroa.Tämä Tampereella sijaitseva siirtolapuutarhamökki on kuin moderni yksiö. Vasta kukkiva puutarha paljastaa, että ollaan siirtolapuutarha-alueella.Litukan siirtolapuutarhan alueella sijaitsevassa myyntikohteessa on 18 neliön mökki ja puutarha, jossa on 295 neliötä.Pyyntihinta on 46 000 euroa.Kuopiossa sijaitsevalla Kolmisopen siirtolapuutarha-alueella on myynnissä vuonna 1988 rakennettu siirtolapuutarhamökki 315 neliön vuokratontilla. Mökissä on asuinpinta-alaa 29,5 neliötä. Pyyntihinta on 20 000 euroa.Myös pienemmällä budjetilla voi päästä käsiksi mökkielämän makuun. Kotkan Korelan siirtolapuutarhamökkialueella on myynnissä pieni mökki, joka kaipaa kunnostusta. Kesäfiilistä nostattavat myös lähellä sijaitseva uimapaikka ja mattolaituri.Pyyntihinta on 12 00 euroa.Oikotie ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.