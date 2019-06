Iivari, 27, löysi kierrätyskeskuksesta 36 euron nojatuolin – osoittautui harvinaisuudeksi, jonka todellinen arvo on jotain ihan muuta

Asuminen

Iivari, 27, löysi kierrätyskeskuksesta 36 euron nojatuolin – osoittautui harvinaisuudeksi, jonka todellinen ar





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä kokoelma löytöjä kirppareilta





Rahallista arvoa hankala arvioida