Petterin kesämökin huussi aiheuttaa haasteita turisteille – nämä asiat ihmetyttävät ulkomaalaisia Suomen mökeillä

Asuminen

Petterin kesämökin huussi aiheuttaa haasteita turisteille – nämä asiat ihmetyttävät ulkomaalaisia Suomen mökei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ulkohuussi aiheuttanut kesto-ongelman





Turistit eivät aina ymmärrä mihin ovat menossa

Miten päin puut takkaan?





Nigerialainen mökkivuokralainen joutui pulaan parvekkeella