Älä tuo lupiineja pihallesi! Haitallisesta ja sitkeästä vieraslajista on vaikeaa päästä eroon – näin kitket sen

Asuminen

Älä tuo lupiineja pihallesi! Haitallisesta ja sitkeästä vieraslajista on vaikeaa päästä eroon – näin kitket se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lupiinista on vaikea päästä eroon





Torjunta voi viedä jopa 10 vuotta