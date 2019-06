Asuminen

Kuvat: monen suomalaisen kesämökiltä löytyy näitä vanhoja tavaroita – ne voi myydä nyt hyvään hintaan

Myös nämä kannattaa viedä arvioitavaksi:





Täyspuiset kalusteet





Peilit.





Vanhat lakanat,





Ryijyt ja raanut

Myös nämä kiinnostavat nyt ostajia:

Arkut, vaikka olisivat jo vanhoja ja huonokuntoisia.

Jos lasi- tai keramiikkaesineen pohjasta löytyy signeeraus tai leima, sillä on yleensä ainakin jonkinlainen jälleenmyyntiarvo.

Vanhat työkalut, laatikot, hevosen länget, tikapuut.

Valaisimet.

Vanhoja sarjakuvia ja lehtiä voi tarjota divariin varsinkin hyväkuntoisina.

Näillä ei asiantuntijoiden mukaan ole käyttöä vanhojen tavaroiden markkinoilla:

Kertakäyttöiset tavarat kuten säilytysrasiat ja -astiat.

Tavalliset kahvikupit ja lautaset, jotka eivät ole ulkomaalaisia tai kalliita.

Lastulevykaapit ja Ikean kalusteet.

Jos design-lasiesineessä on särö, sillä ei yleensä ole enää jälleenmyyntiarvoa.

1980-luvun mäntykalusteet.