Asuminen

Mökkeilyn kustannuksissa huimat hintaerot eri puolilla Suomea – katso kalleimmat ja halvimmat kunnat





Sähkö on kalleinta Etelä-Savossa, kallein jätemaksu löytyy Varsinais-Suomesta





Asia käy ilmi Omakotiliiton teettämästä selvityksestä, jossa vertailtiin mökkeilyn kustannuksia 20 mökkivaltaisimmassa kunnassa. Eroa kalleimman ja huokeimman kaupungin välillä on yli 620 euroa vuodessa.Savonlinnan jälkeen kalleimpia mökkikuntia ovat Kuopio, Mikkeli, Parainen ja Kangasala.Oulun lisäksi muita huokeita mökkikuntia ovat Rovaniemi, Pori, Kouvola ja Ylöjärvi.Mökkeily Savonlinnassa maksaa vuodessa yli 1 100 euroa, kun Oulussa kustannus on noin 480 euroa. Vertailussa mukana olleissa kunnissa mökkeily kustantaa keskimäärin reilut 770 euroa vuodessa.Selvityksessä otettiin huomioon kunnan vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkömaksut ja jätemaksu.Vertailussa käytettiin tyyppimökkiä: 35 vuotta vanhaa puurakenteista, 50 neliömetrin suuruista mökkiä, jolla on 4 500 neliömetrin oma tontti. Sähkönkulutukseksi laskettiin 1 000 kilowattituntia sähköä vuodessa, ja 240 litran sekajäteastian tyhjennyksen arvioitiin tapahtuvan kolme kertaa vuodessa.Tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa, ja se kattaa neljänneksen koko Suomen mökeistä.Mökkeilyn kalleimmat kuluerät ovat sähkö ja kiinteistövero. Sen lisäksi kustannuksia tuo jätemaksu.Kiinteistöveron osalta kunnat voivat päättää vapaa-ajan asunnolle suuremman kiinteistöveroprosentin kuin vakituiselle asuinrakennukselle, kuten omakotitalolle. Tontin kiinteistövero on sama sekä vapaa-ajan asunnoille että vakituisille kodeille.Kalleinta sähkö on Etelä-Savon mökkikunnissa Savonlinnassa, Mikkelissä ja Mäntyharjulla − yhteensä 600 euroa vuodessa.Tontin kiinteistövero on kallein Kangasalla, yli 380 euroa, ja rakennuksen osalta Raaseporissa, yli 210 euroa. Jätekustannuksia mökkiläinen maksaa keskimäärin 34 euroa. Kalleinta maksua peritään Paraisilla, 58 euroa vuodessa.