Asuminen

Näin halvalla voit saada vuokramökin viikonlopuksi – 5 eri hintaluokkaa, kuvat kertovat niiden erot

1. Hirsimökki Saimaan rannalla, Viikonloppu 160–465 euroa









2. Hirsimökki Jämsässä, viikonloppu 259–530 euroa









3. Vuokramökki Savonlinnassa, viikonloppu 319–609 euroa









4. Huvila Mikkelistä, viikonloppu 416–953 euroa









5. Luksusvilla Hämeenlinnassa, viikonloppu 549–1 195 euroa