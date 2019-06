Elina, 34, päätyi ostamaan 70-luvun omakotitalon, koska ei kehdannut enää sanoa ei: ”Tunsin jo ennen kauppoja, että ei kannattaisi lähteä tähän”

Asuminen

Elina, 34, päätyi ostamaan 70-luvun omakotitalon, koska ei kehdannut enää sanoa ei: ”Tunsin jo ennen kauppoja,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jäädyimme ihan totaalisesti”

Suorittaminen johti isoon kriisiin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/elina-34-osti-miehensa-kanssa-vanhan-talon-koska-ei-kehdannut-kieltaytya?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article