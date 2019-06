Asuminen

Ukkostutkija Peter Ukkonen kertoo, missä on turvallisinta ukonilmalla – ja mitä silloin ei kannata tehdä

1. Pysy sisällä ja pois ikkunoiden äärestä

2. Aja tien sivuun ja mene auton takapenkille