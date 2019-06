Asuminen

Näin huollat terassin kesäkuntoon – 5 vaihetta





1. Tee kuntotarkistus

2. Pese ja puhdista perusteellisesti





3. Poista home- ja tiilisyöpäkasvustot

4. Suojaa öljyämällä ja estä rikkakasvustot

5. Tarkista kalusteiden kunto

Hyvin hoidettu terassi säilyttää arvonsa ja pitää poissa vaihtelevan sään aiheuttamat haitat.Varsinkin puuvalmisteiset terassit ovat erityisen herkkiä talven vaihtelevalle säälle, kertoo tiedotteessa Biltema.Vesisade ja lumi voivat aiheuttaa materiaaliin sieni- ja homekasvustoja. Myös tiilisyöpä eli muurimätä viihtyy hyvin kosteassa. Mikäli laatoitetun terassi- tai piha-alueen päällä on ollut paljon lehtiä, on kosteus voinut aiheuttaa valkoisia pilkkuja ja muita muodostumia, joita on vaikea saada pois.Biltema kertoo tiedotteessa viisi vinkkiä ja työvaihetta terassin huoltoon ja kunnostukseen:Näkyykö puuterassissa ylös nousseita nauloja tai löystyneitä ruuveja? Naulojen naputtelun ja ruuvien kiertämisen lisäksi kannattaa vielä tarkistaa, onko terassissa pehmenneitä puuosia ja vaihtaa ne uusiin tarvittaessa.Puuvalmisteinen terassi kannattaa pestä ja hangata hyvin terassipesuaineella ja harjalla, jotta vanha maalipinta ja suojausaineet lähtevät kunnolla pois. Tämän jälkeen terassi huuhdellaan painepesurilla tai puutarhaletkulla. Jos terassi on laatoitettu, aloita poistamalla sammal- ja rikkaruohokasvustot laattojen välistä rikkaruohoharjalla ja sen jälkeen huuhtele laatat hyvin puutarhaletkulla.Hometta voi muodostua sekä puun että laattojen pintaan. Käytä homeen poistamiseen kemiallista homepesuainetta ja hankaa harjalla voimakkaasti. Tiilisyöpä on vaikeampi poistaa, ja puhdistusaineen lisäksi se vaatiikin paljon hartiavoimia. Käytä apuna joko rikkaruohoharjaa tai terassinpesulaitetta.Puhdistamisen jälkeen on varsinaisen hoidon aika. Valitse puisen terassin suojaamiseen puuöljy tai muu sopiva suoja-aine ja käsittele sillä puupinnat, kun ilma on kuiva ja kun puu ei ole enää märkä tai kostea. Odota siis pari poutapäivää ennen kuin aloitat terassin öljyämisen.Terassilaattojen väliin kannattaa puolestaan lisätä hiekkaa ehkäisemään rikkaruohojen kasvua.Kun terassi on valmiiksi käsitelty, on hyvä tarkistaa ulkokalusteiden kunto. Aloita pyyhkimällä ne puhtaaksi. Puiset kalusteet kannattaa hioa, jotta öljy tai maali imeytyy niihin paremmin. Käsittele ne sitten hyvällä öljy- tai maalikerroksella ja muista antaa niiden kuivua muutaman päivän ajan. Näin ne kestävät vaihtelevaa säätä paremmin. Säänkestäville polyrottinkisille tai muovisille kalusteille riittää kunnon pesu harjalla ja saippuavedellä.