Asuminen

Veljen vaimo pummasi kaiken, suvun vanhapoika vain makoili ja haisi – näin sukumökeillä kytee pinnan alla





Röyhkeä vanhapoika pamahtaa mökille ja pilaa tuoksun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mökkireissut loppuivat, kun äiti vanheni

Kesämökin siirto perillisille ei kiinnostanut



Veljen nuorempi vaimo sekoitti pakan

Vanhapoika söi kuin kunniavieras

Kimppamökkikokeilu riitti





Mökistä ei pääse eroon

Sisar painosti mökin itselleen

Kiertolaiset kulkevat mökiltä toiselle