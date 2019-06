10 ökyhuvilaa, joissa ei ole säästelty – kiinteistökonkari Kaisa Liski paljastaa, mistä miljoonahuvilan ostaja ei tingi

Asuminen

10 ökyhuvilaa, joissa ei ole säästelty – kiinteistökonkari Kaisa Liski paljastaa, mistä miljoonahuvilan ostaja

Oma ranta on ehdoton

1. Särkisalo, Salo / 6 500 000 € / 1400 m²





2. Korsholmen, Strömsö, Raasepori / 4 200 000 € / 320 m²









3. Inkoo / 3 750 000 € / 369,5 m²









4. Sirkka, Kittilä / 3 690 000 € / 686 m²









5. Västra Styrskär, Porkkalan saaristo, Kirkkonummi / 2 000 000 € / 162 m²









6. Kittilä / 1 650 000 € / 256 m²









7. Levi / 1 550 000 € / ei tietoja neliöistä





8. Rukatunturi, Kuusamo / 1 495 000 € / 300m²









9. Pyhtää / 1 495 000 € / 269 m²





10. Suvisaaristo, Espoo / 1 490 000 € / 172 m²