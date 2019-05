Asuminen

Hurja prosentti yllätti erikoistutkijankin – vaarallinen bakteeri vaanii puutarhan tutuissa tuotteissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vältä mullan ja kompostin pöllyttämistä hengitysilmaan.

Suojaa käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho.

Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti.

Avaa multapussi siten, että suuaukko on poispäin kasvoista.

Kostuta multaa tai kompostia tarvittaessa alhaisella vedenpaineella, kuten vesikannun avulla.

Pese multa- tai kompostimateriaali työvälineistä alhaisella vedenpaineella.

Säilytä multapussit poissa auringosta, sillä auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila 20-40°C on ihanteellinen legionellabakteerien lisääntymiselle.

Jos pölyämistä ei voida muutoin vähentää, FFP-2 ja FFP-3 -tason suojaimet suojaavat tartunnalta. Muista asetella suojain tiiviisti kasvoille.