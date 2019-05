Asuminen

Naapurin emännän luvattomat puuhat väärän mökin pihalla tallentuivat riistakameraan

Kerroimme viime viikolla lukijoiden ikimuistoisimmista naapuritarinoista.Kävi ilmi, että naapuririidat voivat olla varsin moninaisia. Erimielisyys voi saada alkunsa vaikkapa sipulin paistosta tai pianon soitosta.Eivätkä tarinat loppuneet tähän. Artikkelin kommenttiosioon kertyi lisää lukijoiden naapurimuistoja.Kokosimme yhteen niistä mieleenpainuvimmat.– Meillä riistakamera kuvasi mökkimme pihaa. Oli hämmentävää katsella, kuinka naapurin emäntä käy kyykkypissalla ulko-ovemme edessä. Toistuvasti. Ja keräämässä marjat pensaista. Kutsuttiin sitten naapurit kylään. Kyseltiin, että millaiset vessat heillä on, ja saatiin kuulla että on ihan sisävessa, rouvan vaatimuksesta. Miehelle sitten totesin, että aika jännä kun se rouva käy kuitenkin aina meidän oven edessä tarpeillaan. Mies ei uskonut, joten näytin riistakameran kuvia. Naurettiin tätä ja hän pyysi pitämään meidän välisenä asiana. Aikoo käyttää tätä jonkun riidan yhteydessä aseenaan.– Naapurin pappa kittaa välillä kesäisin punkkua puutarhatuolilla nakuna, välillä sammuen omalle pihalleen, kun vaimo on jossain matkoilla. Eipä ole meitä haitannut. Moikataan, jos pihalta nähdään. Tarjoaa joskus viiniäkin ja vedetään lasilliset rupatellen niitä näitä.– Asun Ruotsissa. Entinen naapurini käytti puutarhaani hedelmä- ja marjavarastonaan. Kerran lähtiessäni ulkoiluttamaan koiraani hän kysyi, jos saisi ottaa muutaman luumun äidilleen, minkä lupasinkin. Vilkaistessani taakseni, hän käveli tontilleni valkoinen muoviämpäri mukanaan, mutta tullessani takaisin puolen tunnin kuluttua, hän poistui puolijuoksua mukanaan punainen ämpäri. Samoin kävi kirsikoille ja viinimarjoille. Oli heillä itselläänkin kirsikkapuu, mutta kai ne meidän kirsikat oli makeampia.– Alakerran naapuri valitti heippalapussaan, kuinka meiltä kuuluu heille alakertaan isoja ja ikäviä ääniä, ihan kuin raahaisimme jotain lattiaa pitkin. Se oli meidän imuri.– Minä sain varoituksen metelistä, vaikka olin ollut työmatkalla ulkomailla kolme viikkoa.– Meidän naapuri kasvattaa yli kymmenen metriä korkeaa mäntyä tontin rajalle. Mänty kasvaa vinosti meidän tontin puolella yli viiden metrin matkalta sivusuunnassa. Rännit on tukossa neulasista ja katon tuolla puolen kasvaa sammal. Naapuri trimmaa mäntyä rajusti omalta puoleltaan, mutta ei meidän puolelta. Pian katoaa pysyvästi joko se mänty tai naapuri.– Rivitalonaapurilleni tehtiin puunkaato. Eräät halusivat pitää pihansa auringonottopaikkana. Puita ja pensaita ei siedetty. Ykskaks naapuri kiipesi aidan yli naapurin pihaan ja sahasi puun pois. Oli kaunismuotoinen, ei kovin suuri vaahtera.– Olimme jakaneet tontin. Naapurini ennen virallista maanmittaustoimitusta kirjoitti, että ”kaikenlainen toiminta rajalla on riidanhaastoa”. Kuinka ollakaan, hän rakensi poissa ollessamme autopaikan tontillemme ja istutti useita parimetrisiä puita pihamme johtavan tien tukkeeksi.– Asuin vuosia sitten kerrostalossa. Elettiin kesää, jonka vietin pitkälti toisella paikkakunnalla. Erään kerran asunnolleni tultuani huomasin postiluukussani kirjeen. Siinä valitettiin kävelytyylistäni, pitäisi kuulemma opetella kävelemään varpaillaan. Suihkussa ja wc:ssäkin julkesin kirjeen mukaan käydä klo 22 jälkeen ja uuninluukkukin kolahteli ruokaa tehdessäni. En tiedä kenelle kirje oli kohdistettu, joten jätin sen rappukäytävän ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi. Sen koommin ei kirjeen lähettäjästä kuulunut mitään.Millaisia kahnauksia sinulla on ollut naapurisi kanssa? Puuhailevatko naapurisi jotain outoa pihallaan? Jatka keskustelua alla kommenteissa!