Riistakamera paljasti naapurin oudot puuhat: ”Saimme makeat naurut”

Monilla suomalaisilla on enemmän tai vähemmän rakas naapuri, jonka edesottamukset saavat kulmat kohoamaan hämmästyksestä.Kerroimme viime viikolla kuudesta tyypillisestä, ärsyttävästä naapurityypistä. Artikkelin kommenttiketjuun alkoi pian tulvia suomalaisten kertomuksia omista naapureista, joiden käytös oli herättänyt ihmetystä.Kokosimme yhteen tarinoiden helmet:– Yläkerran naapuri kulkee asunnossaan ilmeisesti puukengillä. Asiasta ei oikein kovin suoraankaan voi antaa palautetta, koska kyseessä on taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.– Espanjassa ärsytti molemmin puolin meitä asuvat naapurit, jotka olivat riidoissa keskenään. Kivet lensivät pihamme yli naapureiden ja välillä meillekin. Jatkuvaa raivoamista ja vahingontekoja. Meille kummatkin olivat erittäin ystävällisiä. Tilanne paheni. Oli pakko etsiä uusi koti.– Saimme makeat naurut joitakin vuosia sitten, kun katsoimme riistakameramme ottamia kuvia pihaltamme. Kamera oli tallentanut naapurimme, joka kietoi pääoven vieressä oleviin autotallikatoksen tolppiin WC-paperia. Minä olin olettanut, että pojat (lapset) olivat tehneet pilan ja laittaneet paperia tolppiin. Poistin ne, enkä maininnut asiasta mitään. Mutta kuvista selvisi, että omalaatuinen naapurimme olikin tuo WC-paperin pyörittäjä.– Meidän entinen naapurimme meni johtokunnalle valittamaan ja vaati, että meidän sipulin paistamisemme saa nyt loppua. Ehdotin, että hän muuttaisi autiolle saarelle asumaan, että saisi olla rauhassa ruoan tuoksuista. Hän on ammattiltaan psykologi!– Minulla oli rivitalossa neuroottinen kyylä, joka kyttäsi meitä ja keksi mitä ihmeellisempiä syytöksiä. Kirjoitteli Instagramiin meistä ja haukkui meitä. Onneksemme muuttivat omakotitaloon. Saavat siellä pottuilla naapureille miten paljon lystäävät.– Rivitalossa eräs noin nelikymppinen "sumelius" kulkee genitaalit vilkkuen jokaisena kesänä, talvella ei. Viety välillä valtion kyydillä pois ihmisiä pelottelemasta, apua siitä ei tunnu olevan. Jännityksellä odotetaan taas kesäkauden avausta.– Alakerran naapuri on konserttipianisti. Useimmiten nautin ilmaiskonserteista, mutta päivällä torkkuaikaan ne käyvät hermoille.– Entisessä kerrostaloasunnossani tuli samantien heippalappua, jos klo 22 jälkeen kehtasin kävellä keittiöön hakemaan vettä, vetää vessaa tai käydä suihkussa. Kerran jopa uhattiin soittaa poliisit, kun minulla oli ystävä yökylässä ja istuimme juttelemassa vielä puolenyön aikaan.– Viime kesänä kun tulin töistä, oli naapuri kaatanut päivän aikana ainoan puun aidatulta pihaltani. Ilmoittamatta ja pyytämättä. Puu oli vieläpä keskellä pihaa, joten ei varmasti häirinnyt mitenkään.– Toivotin tervetulleeksi uudet naapurit kutsumalla heidät kahville. Mies ja nainen juoksivat kiireesti sisälle, eivät halua olla missään tekemisessä. Mies tervehtii kaukaa. Kun tervehdin postilaatikolla naista uudestaan, hän tokaisi: ”En tunne teitä”.