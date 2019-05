Asuminen

Ethän unohda näitä? 6 pihatyötä, jotka tulee tehdä toukokuussa

1. Muokkaa kasvimaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Hanki kesäkukat





3. Sopeuta taimet

4. Lannoita nurmikko





5. Kastele avomaan kasvit

6. Levitä katteet