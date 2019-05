Asuminen

Crista oppi hotellisiivoojana lyömättömän kikan, jonka avulla sinäkin vaihdat pussilakanan hujauksessa





Noudata näitä Cristan ohjeita:

Lakananvaihto sujuu arjessa nopeammin, kun noudattaa seuraavia työvaiheita. Käännä pussilakana nurinpäin. Laita kädet pussilakanan isoista aukoista sisälle ja pienistä rei´istä ulos. Nappaa täkistä kiinni ja pudota pussilakana täkin päälle.