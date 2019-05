Asuminen

Sinikka raivasi purkukuntoista mökkiä – kiukaan vierestä löytyi astia-aarre: ”Mukava siivouspalkka”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnittelijan nimi paljastui mukin pohjasta





Huutokaupan arvio hinnasta