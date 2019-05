Asuminen

Tässä ovat Suomen kalleimmat myynnissä olevat asunnot: ”Tavallisilla palkkatöillä näitä asuntoja ei osteta”

Hinnoittelu enemmän taidetta kuin tiedettä

1. Helsingin Lauttasaari, 7 200 000 euroa









2. Helsingin Kulosaari, 6 200 000 euroa









3. Helsingin Kuusisaari, 5 000 000 euroa









4. Helsingin Kaskisaari, 4 480 000 euroa









5. Helsingin Kaskisaari, 3 980 000 euroa









6. Espoon Suvisaaristo, 3 850 000 euroa





7. Kittilän Levi, 3 690 000 euroa









8. Helsingin Kulosaari, 3 570 000 euroa









9. Helsingin Kuusisaari, 3 500 000 euroa









10. Porvoon Tolkkinen, 3 500 000 euroa