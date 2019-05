Asuminen

Ihana idea puutarhaan: Tee porttikaari raudoitusverkosta – katso ohjeet kohta kohdalta

Tarvitset:

Yhden raudoitusverkon, noin 2,20 m X 5 m, 6 millimetrin paksuinen riittää Neljä noin 1,5 metrin pituista raudoitustankoa, vähintään 10 millimetrin (voit katkaista 6 metrin tangon rautakaupassa voimapihdeillä) Kulmahiomakoneen Rautalankaa kiinnitykseen; parasta on surrilanka ja -koukku

Tee näin:

Aloita halkaisemalla raudoitusverkko pitkittäin kulmahiomakoneella niin, että osat ovat noin 1 x 5 metriä. Porttiin käytetään yksi osa. Katkaise ulkonevat piikit sivuilta. Irrota terävät piikit, jotka voisivat aiheuttaa haavoja eläimille ja ihmisille. Iske maahan neljä raudoitustankoa noin 60 senttimetriä maan alle, kaksi molemmille puolille, pitämään portin sivuja pystyssä, verkon leveyden mukaisesti. Kiinnitä verkko ”polun” ensimmäisen puolen tankoihin. Jos käytät surrilankaa ja -koukkua, saat ne helposti tiukasti kiinnitetyksi. Taivuta sen jälkeen verkkoa alas kohti ”polun” toista puolta. Kapua porrasjakkaran päälle, että yletyt. Ennen maton kiinnittämistä tankoihin sitä voi taivuttaa aavistuksen verran esimerkiksi tynnyriä tai vastaavaa pyöreää esinettä vasten. Sido verkko surrilangalla tankoihin. Näin portista tulee noin 190–200 senttimetrin korkuinen. Jos haluat leveämmän portin, voit laittaa verkon molemmat puoliskot vierekkäin. Silloin kiinnitä kohdassa 4 verkko ensin vain toiseen tankoon, taivuta se ja kiinnitä vastapäiseen tankoon ”polun” toisella puolelle (kohta 5). Sitten kiinnitä verkon toinen puolisko toisiin tankoihin vastaavasti. Tämän jälkeen kiinnitä surrilangalla verkon puoliskot kiinni toisiinsa. Verkko on raskas taivuttaa, joten on helpompi toimia näin kuin yrittää taivuttaa 2,2 metriä leveää verkkoa kerralla. Istuta lajike, joka voisi alkaa kasvaa porttia pitkin joko vain toiselle sivulle tai molemmille puolille. Esimerkiksi köynnösruusu ja metsäköynnös sopivat usein hyvin yhteen.