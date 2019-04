Asuminen

Seijan mökkinaapuriksi muuttaneen nuoren miehen liiallinen aktiivisuus enteili pahaa heti

Jutun videolla kerrotaan, mistä asioista kannattaa sopia etukäteen naapurin kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valitettavasti kiusantekijä saa mennä hyvin pitkälle teoissaan, että syyte nostettaisiin. Ensikertalainenkin saa yleensä sakkoja.

Uusi naapuri kaatoi tontilta melkein kaikki puut

Uusi naapuri kaatoi tontiltamme melkeinpä kaikki puut. Tuli ehkä vähän liioiteltua, isäntä totesi siihen.

Naapuri soitteli humalassa yöllisiä haukkumispuheluita

Naapuri oli päättänyt laajentaa tonttiaan meidän tontin puolelle 11 metriä rajasta. Siihen oli laitettu mattoteline, koirankoppi ja juoksunaru sekä tietysti tessu itse.

Naapuri myi huonekalut kirpputorille

Kaupantekotilaisuudessa nainen pyysi vielä mökin avainta, että voisi hakea sieltä ”lapsille niin rakkaan isovanhempien sivustavedettävän sängyn”.