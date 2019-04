Asuminen

Leivänpaahdin on keittiön kinkkisin siivottava – näin putsaat sen

Näin siivoat laitteen

Tarvitset:

pesusienen tai siivousliinan ja yleispesuainetta

pullasudin tai lastan

ruostumattoman teräksen pesuun tarkoitettua pesuainetta





Ohjeet:

Ota leivänpaahdin irti seinästä, käännä se nurinpäin ja ravistele leivänmurut roskakoriin. Vedä murulaatikko pois ja ravistele se puhtaaksi. Ravistele leivänpaahdinta kertaalleen, jotta rakoihin jääneet palat tulevat pois. Poista loput leivänpaahtimeen jääneet palat leivänpaahtimesta käyttämällä apuna pullasutia tai lastaa. Pyyhi murulaatikko siivousliinalla tai pesusienellä ja pese lämpimässä vedessä. Huuhtele, kuivaa ja laita takaisin paikoilleen. Pyyhi leivänpaahtimen ulkopuoli yleispesuaineella. Kiinnitä erityistä huomiota nuppeihin, vipuihin ja muihin alueisiin, joihin rasva ja leivänmurut saattavat jämähtää. Kun olet pyyhkinyt laitteen kertaalleen, kuivaa se. Onko leivänpaahtimesi ruostumatonta terästä? Viimeistele työ ruostumattoman teräksen putsaukseen tarkoitetulla aineella. Saat laitteeseen kauniin kiillon.