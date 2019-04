Päivi sai puhelimeensa jymykuvat – naapureilta ostettu 1970-luvun kesämökki oli paljastunut melkoiseksi aarreaitaksi

Asuminen

Päivi sai puhelimeensa jymykuvat – naapureilta ostettu 1970-luvun kesämökki oli paljastunut melkoiseksi aarrea

Eteläisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivin













Toinen

Kaikista

Paitsi





Kun