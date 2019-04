Asuminen

Hannan puoliso Teemu on koukussa mattojen keräilyyn – pelkästään kylpyhuoneen mattoja löytyy 15!





Muutto yksiöön





Asuntokaupat sokkona -ohjelmassa tavataan Hanna ja Teemu, jotka ovat olleet yhdessä kymmenen vuotta. Vuosien aikana Teemun rakas mattojen keräilyharrastus on täyttänyt pariskunnan kodin ja varaston.– Matoilla on kiva luoda tunnelmaa ja tuoda väriä asuntoon. Mutta sitäkään ei testaamatta tiedä, toimiiko mato. Mä olen kuullut sanottavan, että vähempikin testaaminen riittäisi, Teemu kertoo ohjelmassa.Jakson aikana pari ajautuu jälleen kerran mattokauppaan, jossa Teemu yrittää ostaa mattoja tulevaan kotiin.– Teemu on aika mahdoton. Tällaista tää meidän elämä on. Viikonloppuisin me tullaan tänne ja käydään näitä mattoasioita läpi. Joka kerta samat matot, Hanna manaa.Kesken haastattelun Teemu huutelee Hannalle kiinnostavasta löydöstä.– Meillä on jo sellainen! Nyt näköjään jo ruvetaan hankkimaan samoja mattoja monissa eri väreissä, Hanna vastaa.Maanantain Asuntokaupat sokkona -jaksossa nähdään, miten pariskunta joutuu muuttamaan puoleksi vuodeksi pieneen yksiöön, ennen kuin he pääsevät asumaan heille löydettyyn omakotitaloon.Mattorealismi iskee pakatessa.– Tässä on tosiaan vasta varastoidut matot, kotona on sitten vielä ainakin 15 kylpyhuoneen mattoa kaapissa, Teemu laskee.Hanna näkee pienen väliaikaisyksiön myös pelastuksena.– Teemu ei ole ostanut yhtään ainoaa mattoa viimeisen puolen vuoden aikana. Musta tuntuu, että tämä on ehkä ollut pisin breikki. On se varmaan katsonut mattoja, mutta yhtään ei ole ostanut, nainen ihastelee.Teemu tunnustaa kuitenkin katselleensa mattoja ”sillä silmällä”.– Mä yritin ostaa maton tuossa. Mutta Hanna sanoi, että elä tänne osta mitään. Löysin sellaisen ihanan ison pehmoisen kylppärimaton. Mut mua kiellettiin.Asuntokaupat sokkona on Nelosen uusi tosi-tv-sarja, jossa aivan tavalliset suomalaiset laittavat säästönsä likoon ja antavat kodinoston täysin ammattilaisen vastuulle.Katso yltä video Teemun keräilyharrastuksesta.Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.