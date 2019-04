Ex-kiekkoilija Jere Lehtisen hulppea merenrantahuvila kokee muutoksen tv:ssä – yllättävä näky pihalla saa Jaana-vaimon mietteliääksi

Asuminen

Ex-kiekkoilija Jere Lehtisen hulppea merenrantahuvila kokee muutoksen tv:ssä – yllättävä näky pihalla saa Jaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ensimmäisenä





Terassi hämmentää





Terassi oli liian kantikas