Päivätyö pankissa ja 1600 €/kk käteen ei riittänyt – Eerika joutui paiskimaan viikonloput baarissa elättääkseen perheensä

Asuminen

Päivätyö pankissa ja 1600 €/kk käteen ei riittänyt – Eerika joutui paiskimaan viikonloput baarissa elättääksee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siistiä sisätyötä

Asunnon myynnistä rahaa

Uusia urahaaveita

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/palkka-tuli-1763-eu-meni-mihin-sannan-rahat-kuluvat-katso

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/suomalaiset-jakavat-nyt-kokemuksiaan-siita-millaista-rahattoman

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/tiina-46-tienaa-lahikaupan-kassalla-jopa-yli-40-000-euroa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/nelikymppinen-opettaja-anssi-aikoo-luopua-tyostaan-kun