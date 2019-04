Asuminen

Leena kärsi ja vaikeni siskonsa mökkisekoilusta 20 vuotta – viime kesänä hänelle viimein riitti





Kiistoja työnjaossa ja suosikkijärjestelyjä

Siskon perheellä on etuajo-oikeus varata mökki aina juhannuksena, mutta vain meitä patistetaan kunnostustöihin.





Arvoerot raastavat

Erilaiset tavat hyppäävät silmille

Siskoni ja hänen miehensä ovat mökillä humalassa kellon ympäri.