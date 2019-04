<section><h2>Tunnistatko tirpat?</h2></section><section><h2>Keitä on metsässä eniten?</h2><p> </p><p>Tunnetko Suomen yleisimmän lintulajin? Tämä se on, mutta se on niin ujo ja jotenkin standardilinnun oloinen, että harva sen ulkonäöltä tunnistaa. Laulun olet kuullut ihan varmasti. Se on mollivoittoinen säe, jonka mukana ihminen ehtisi juuri ja juuri viheltää. Uunilinnuksikin tätä kutsutaan, mutta virallinen nimi on:</p></section><section><h3>Kenen laulu täyttää keväisen metsän?</h3><p> </p><p>Tämä on sitten Suomen toiseksi yleisin lintulaji, eikä sen laulu ole mollia kuullutkaan. Uroksen vatsa ja posket punertavat, kun se päästelee virkeää säettä, jonka mukana ei taitavinkaan ihmisviheltäjä pysy. Kun opettelet tämän ja pajulinnun laulun, tunnistat 80 % suomalaisen metsän laulajista. Se on:</p></section><section><h3>Kuka muutti tiaisen taloon?</h3><p> </p><p>Kun tämä virkeä lurittelija palaa muuttomatkalta, se tyhjentää muitta mutkitta tiaisen varaaman pesäpöntön ja kantaa sisään oman muuttokuormansa. Ei sille silti voi olla vihainen. Sen laulu kertoo, että nyt on kesä. Se on:</p></section><section><h3>Kuka olet, nappisilmä?</h3><p> </p><p>Kuulitko aamu- tai iltahämärässä ikään kuin hopeatiukujen helinää? Ei, se ei ollut kesälomaa viettävä tonttu, vaikka näyttääkin satuhahmolta nappisilmineen ja oranssinpunaisine kauluksineen. Kyseessä on:</p></section><section><h3>Mikä lepattaa ja laulaa?</h3><p> </p><p>Tämän kaverin näet ja varsinkin kuulet varmimmin keväisen pellon yläpuolella. Siellä se lepattaa ja laulaa katkeamatonta, riemukasta säveltään. Vinkki: se on mukana varsin tunnetussa kevätlorussa. </p></section><section><h3>Kuka on tämä huilumies?</h3><p> </p><p>Maassa se pomppii tasajalkaa, mutta parhaaseen vauhtiin se pääsee puussa. Jo varhain kevättalvella ensimmäiset toivorikkaat urokset istahtavat hämärissä puiden latvaoksille ja aloittavat lumoavan, huilumaisen laulunsa.</p></section><section><h3>Kuka laulaa kuin peltinen elokuvatähti?</h3><p> </p><p>Tämä leveäsiipinen kaveri esittää kuolemaa halveksuvia lentonäytöksiä keväisten peltojen yllä ja päästelee laulua, joka tuo mieleen Tähtien sota -elokuvan robotit. Sehän on:</p></section><section><h3>Kuka muutti kaupunkiin ja otti kaverit mukaan?</h3><p> </p><p>Tämä älyn jättiläinen osaa laskea ainakin viiteen. Se elää suurissa parvissa, joissa vallitsee tiukka arvojärjestys, mutta uskolliset pariskunnat pysyttelevät joukossakin toistensa läheisyydessä. Kyseessä on:</p></section><section><h3>Kuka metsässä huhuilee?</h3><p> </p><p>Mitä, huhuileeko metsänlaidassa pöllö, ja vielä keskellä päivää? Ei sentään, käheä-ääninen kosiomies on:</p></section><section><h3>Kenelle kuuluvat näin koreat höyhenet?</h3><p> </p><p>Voiko näin värikäs lintu edes kuulua Suomen luontoon? Näitä näkee itse asiassa entistä enemmän, sillä kanta on vahvistunut. Iloisesti visertelevä, välillä omaa nimeään huuteleva väriläiskä on:</p></section><section><h3>Kuka joikuu järvellä?</h3><p> </p><p>Myös tämä sulavalinjainen, ruutukuvioiseen höyhenkolttuun sonnustautunut vesieläjä huutaa omaa nimeään. Sen joiku on olennainen osa suomalaista järvimaisemaa.</p></section><section><h3>Kuka tirskuttaa täplä poskessa?</h3><p> </p><p>Kovin pieni hän on, vaatimaton tirskuttelija, mutta kuuluu maamme menestyjiin. Kanta on vuosi vuodelta runsastunut, kun taas sen yhtä vaatimaton serkku on vähenemään päin. Musta poskitäplä on hyvä tuntomerkki: sitä ei serkulla ole, vaikka linnut muuten ovatkin aika lailla samannäköiset. Se on:</p></section><section><h2>Titityy, tästä se lähtee!</h2><p> </p><p>Linnut eivät ehkä ole olleet päällimmäinen kiinnostuksen kohteesi, mutta aina voit oppia uutta! On hauskaa opetella tunnistamaan yksi uusi laji vuodessa. Tässä kuvassa on talitiainen.</p></section><section><h3>Kukkuu, ei hassumpaa!</h3><p> </p><p>Tunnet jo aika monta kotipiirisi tirppusta! Kevät ja alkukesä ovat parasta aikaa opetella vielä muutama lisää, koska myöhemmin kesällä linnut alkavat piileskellä. Tästä kuvasta opit, miltä näyttää käki.</p></section><section><h3>Huu-uu, hyvin menee mutta menköön!</h3><p> </p><p>Onneksi olkoon! Et ole kulkenut lähiluonnossa silmät kiinni ja korvat ummessa. Mikä mestari sinusta vielä kehittyykään, kun opettelet lisää vaikkapa yhden lajin vuodessa. Kuvassa tietoniekkojen lempilintu huuhkaja.</p></section>