Mökkikausi alkaa – IS:n erikoisjulkaisu Ihana mökki esittelee kesäkoteja

oli Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan kaikkiaan 507 200 kesämökkiä. Se tarkoittaa, että suuri joukko suomalaisia, ehkä jopa 1,5 miljoonaa, odottaa jo kuumeisesti kevään lämpenemistä ja mökille pääsyä.Ilta-Sanomien tiistaina ilmestyvä erikoisjulkaisu Ihana mökki johdattaa mökkitunnelmaan ja esittelee seitsemän hurmaavaa kesäpaikkaa: klassisen pitsihuvilan Hangossa, taiteilijoiden virkeän mökkinaapuruuden siirtolapuutarhassa, varsinaissuomalaisen kesätorpan josta tulikin koti, suunnittelujohtajan legopalikoilla hahmotteleman modernin kakkosasunnon, ruotsalaisen upean kesäkodin jossa pihapiirin vanha mylly tuo lisätilaa sekä Sirenin arkkitehtipariskunnan suunnitteleman pelkistetyn mökin ulkosaaristossa.Julkaisussa on myös iso Tee se itse -osio, joka johdattaa mökin remontoinnin ja kunnossapidon maailmaan. Julkaisussa kokenut mökkitalkkari antaa neuvot kunnostustöiden tekoon. Kuvasarjoilla annetaan neuvot muun muassa huopakaton uusimiseen sekä rossipohjalattian tekoon. Tuoreet mökinomistajat kertovat remonttikokemuksiaan – mukana on havainnolliset ennen- ja jälkeen-kuvat.Ihana mökki jatkaa Ilta-Sanomien laadukkaiden erikoisjulkaisujen sarjaa, jossa aiemmin ovat ilmestyneet muun muassa Elisabet II, Rikostarinat, 100 tarinaa sodasta ja Kotisi aarteet. Erikoisjulkaisu maksaa 5,90 euroa ja on myynnissä lehtipisteissä.