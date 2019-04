Asuminen

6 työtä, jotka tulee tehdä mökillä nyt





Aloita lämmitys ja vedenkäyttö maltilla





Tarkasta palohälytin ja sähkölaitteet

Mökkiläisen muistilista keväälle:

Tarkasta mökki ja muut rakennukset silmämääräisesti Lämmitä varovaisesti Tarkasta putket ja veden laatu Anna sähkölaitteiden lämmetä rauhassa Tarkista palovaroitin Siivoa mökki perusteellisesti pesuainevedellä