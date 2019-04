Siivoojat avautuvat asiakkaiden tekemistä ansoista – kolikkotemppu napsahti omaan nilkkaan: ”Talon kyylä asialla”

Asuminen

Siivoojat avautuvat asiakkaiden tekemistä ansoista – kolikkotemppu napsahti omaan nilkkaan: ”Talon kyylä asial





Jemma saunassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantaja jemmasi hiuspinnejä

Sokeripala verhon taakse

Siivooja keksi jäynän

Maustepurkki verhon takana





Siivooja luuli hakaneulaa ansaksi

Siivoojan löydöt mattojen alla

Ansoittajan kotiin ei tulla toista kertaa

Ansoja on monenlaisia

Kerroimme viime viikolla turkulaisesta siivousyrityksestä, jonka mukaan siivoojille viriteltävät ansat eivät suinkaan ole mikään urbaani legenda, vaan totisinta totta alalla.Ansojen tarkoituksena on varmistaa, hoitaako siivooja työnsä sovitulla tavalla. Ammattilaisen näkökulmasta kyseessä on kuitenkin todellinen epäluottamuksen osoitus.Ilta-Sanomien haastattelema Siivouspalvelu Kodan toimitusjohtajakertoi tuolloin Ilta-Sanomille, että ansat voivat olla monenlaisia.– On ollut hammastahnaa kehysten päällä, rahaa maton alla tai paperisilppua ripoteltuna ympäri asuntoa, Kotamäki kertoi.Ilmiö oli tuttu myös artikkelia kommentoineille Ilta-Sanomien lukijoille:– Taloyhtiön saunoja siivotessa näki noita naurettavia ansoja. Yleensä se talon kyylä oli asialla. 20 senttiä pukuhuoneen maton alla. Vaihdoin sen euroon. Loppui sekin, nimimerkki nn kertoo.– Nuo ansat ovat niin tuttuja, että ihan huvittaa. Eräässä työpaikassa työnantajalla oli tapana jemmata hiuspinnejä sinne sun tänne. Minäpä keräilin niitä pussiin aina kun tuli näköetäisyydelle. Kun pussukka oli riittävän täynnä, palautin sen työnantajalle ja samalla sanoin että ”tässä kerätyt pinnit takaisin, jos haluat uudelleen jemmata”, Hiuspinnit-nimimerkillä kirjoittanut kertoo.– Sokeripala verhon takana tai kaapin nurkan takana on myös tällainen siivousansa, Anu kertoo.– Siivoojalle laitettiin ansa setelinä toimiston lattialle. Siivooja nosti sen pöydälle. Seuraavana päivänä oli taas seteli lattialla. Sitten siivooja teippasi sen pöytään oikein tukevasti kiinni, nimimerkki Vanitasvanitatumetomniav kirjoittaa.– Noita ansoja oli ihan isoillakin firmoilla. Milloin oli maustepurkki ikkunaverhon takana, milloin asetti tuolilla. Ihan lapsellista touhua, Äly hoi kirjoittaa.– Tapanani oli kiinnittää räsymaton alapuoleiseen kulmaan hakaneula, jotta tiesin milloin kääntää puhtaampi puoli ylöspäin. Silloinen siivoojani väitti sen olevan ansa/kyttäys hänen työstään, ja kun yritin selventää asiaa hänelle, sain vastauksen, että hän on oikeassa, koska hänen miehensä on poliisi! Se yhteistyö päättyi sitten siihen, nimimerkki Kolikko on tyypillinen ansa kirjoittaa– Teen kotisiivouksia yrittäjänä ja olen törmännyt muutaman kerran näihin ansojen laittajiin. Esimerkiksi sohvatyynyjen ja mattojen alle on saatettu jemmata karkkipapereita, kolikoita, legoja tms. Olen nostellut roinat lähimmälle tasolle, joten asiakas on nähnyt siitä selvästi, että olen ne löytänyt. Joskus on tehnyt mieli laittaa post it -lappu jemman paikalle ja kirjoittaa siihen ”löysinpäs!”. Ja piirtää iloinen hymynaama! Enää en ansoittajia hyvällä katso ja se saattaa olla jopa syy työsopimuksen irtisanomiseen, Itsevarma yrittäjä kertoo.– Olen myös siivousalan yrittäjä. Ja nämä ansat tosiaan oppii huomaamaan. Itsellä myös tippuu nuo asiakkaat listoilta ensimmäisenä.– Ansoja on monenlaisia. Laitoin juhannusviikolla saunaan kukkakimpun ja pullon kuohuvaa kortin kera kiitokseksi hyvin sujuneesta siivouksesta vuoden aikana. Kävi nimittäin tekemässä juhannussiivon juuri ennen pyhiä. Mielestäni on ihan hyvä joskus kiittää ihmistä, vaikka työtään vaan tekeekin ja palkankin siitä vielä saa, Kiusallani tein kirjoittaa.